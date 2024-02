Grafhorst. Alle Fahrzeuge parkten in der Wahrstedter Straße. Zudem wurde ein Fenster eines Hauses beschädigt. Die Velpker Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit vom 12. bis 31. Januar haben Unbekannte in Grafhorst insgesamt acht Autos und eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses beschädigt. Laut Polizei passierten alle Taten in der Wahrstedter Straße. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Motiv geben können, sich bei der Polizeistation in Velpke unter der Telefonnummer (05364) 9472212 zu melden.

Die ersten Anzeigen gingen demnach am 18. Januar ein: Drei Autobesitzer hatten zuvor festgestellt, dass in einem Fall ein Außenspiegel und in zwei anderen Fällen die Windschutzscheiben beschädigt worden waren. Es handelte sich um Renault Master und VW Crafter. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 12. und 18. Januar.

Und so ging es weiter:

Am Dienstag, 23. Januar, wurde zwischen 11.50 und 15.10 Uhr eine Gummilippe an der Fensterscheibe eines VW Golf mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt.

Zwischen Mittwochabend, 24. Januar und Donnerstagmorgen, 25. Januar, beschädigten der oder die Täter die Frontscheibe eines VW Golf.

Nur einen Tag später wurden zwischen 5.35 und 9.30 Uhr die Windschutzscheibe eines VW Golf und die Scheibe der Fahrertür eines Seat Altea beschädigt.

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen dieser Woche wurde die Frontscheibe und die Motorhaube eines VW Arteon beschädigt.

Zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen bemerkte zudem der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Wahrstedter Straße, dass ein Fenster seines Hauses beschädigt worden war.

Die Pkw hatten alle ordnungsgemäß geparkt an der Wahrstedter Straße gestanden. Die Polizei fügt hinzu, dass „bei der Spurensicherung Pflastersteine beziehungsweise Teile von Pflastersteinen an den Tatorten gefunden“ wurden.

red