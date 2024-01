Schöningen. Lars Marschalleck freut sich: Seine Mutter ist wieder erreichbar – Telefonprobleme gelöst. Er verrät, über welchen Umweg das gelang.

Lars Marschalleck hatte mit seinem Brief an die Redaktion erst einen Stein, dann eine Lawine in Bewegung gesetzt: In und um Schöningen – mit einem Schwerpunkt im Sozialkompetenzzentrum – waren und sind Telefon-Festnetzanschlüsse und teilweise zusätzlich Hausnotrufsysteme über Wochen außer Betrieb. So auch bei seiner Mutter, die im Sozialkompetenzzentrum Schöningen wohnt. Doch nun scheint das Sozialkompetenzzentrum wieder Anschluss zu haben. Es kommen gute Nachrichten aus Schöningen.