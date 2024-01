Warberg. Beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde Nord-Elm zeichnen die Gemeinden beispielhaftes Bürgerengagement aus.

Wie lebenswert ein Ort ist, machen vor allem die Menschen aus, die in ihm leben. Keine Frage also, dass beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde Nord-Elm diejenigen Männer und Frauen im Mittelpunkt standen, ohne die ein lebendiges Dorfleben nicht möglich ist. Sie packen an, wo immer es nötig ist, erweisen sich als Retter in der Not, wirken als unverzichtbare Helfer und Macher im Hintergrund oder sorgen bundesweit für Schlagzeilen. Doch dazu später.