Helmstedt. Manchmal können Wochenstarts echt herausfordernd sein. Redakteurin Sebahat Arifi blickt auf ihren letzten Montag im Januar zurück.

Es gibt so Tage… da weiß man manchmal einfach, dass Montag ist. Jetzt am Montag war für mich so ein Montag. Das ging schon damit los, dass die Laune direkt nach dem Aufstehen eher suboptimal war. Ohne ersichtlichen Grund. Sie müssen sich mich dann etwa so vorstellen, wie den ewig knurrig-nölenden Comic-Kater Garfield. Also besser erstmal nicht ansprechen.