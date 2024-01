Schöningen. Die Schöninger Sozialdemokraten sagen ihr launiges Festmahl bei Kerzenlicht ab. Am Aschermittwoch 2025 soll es aber wieder stattfinden.

Das traditionelle Hallerkuchenessen, zu dem die Schöninger SPD alljährlich am Aschermittwoch in den Palas des Schlosses der Stadt einlädt, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. „Aufgrund anhaltender Herausforderungen und anderer äußerer Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen“, gibt Jan Fricke, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schöningen bekannt. Unter anderem EDV-technische Probleme seien einer der Gründe für die kurzfristige Absage, erläutert Fricke am Samstag auf Nachfrage.