Helmstedt. In der Samtgemeinde Nord-Elm und der Gemeinde Lehre helfen Mitarbeiter der Verwaltung bei Bedarf persönlich bei der Antragstellung.

Im Landkreis Helmstedt können ab sofort Anträge für die Hochwasser-Nothilfe gestellt werden. „Nach der Freigabe der Mittel für akute Hochwasserhilfen an Privathaushalte durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages und die Veröffentlichung der Richtlinie im Niedersächsischen Ministerialblatt ist die entsprechende Förderrichtlinie des Landes in Kraft getreten“, teilt die Kreisverwaltung mit. Demnach können Anträge ab sofort bis zum 22. März 2024 beim Landkreis Helmstedt, Abteilung Katastrophenschutz, Rosenwinkel 8, in 38350 Helmstedt gestellt werden.