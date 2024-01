Helmstedt. Am Freitag versammelten sich Hunderte von Menschen auf dem Marktplatz in Helmstedt, um für Demokratie und gegen Rechts zu demonstrieren.

Das war schon ein besonderes Bild am Freitag in Helmstedt: Ein pickepackevoller Marktplatz mit Menschen, die gegen Rechts und für Demokratie einstanden. Wir müssen schon zugeben: Mit der Resonanz bei Demos ist es bei uns ja so eine Sache: Welchen Anklang finden sie?