Helmstedt. Nach einer knappen Woche Pause setzen die Bauern wieder sichtbare Zeichen auf Brücken über Autobahnen. Sie haben Unterstützer.

Die Landwirte im Landkreis Helmstedt sind wieder sichtbar. Auf verschiedenen Brücken über die Autobahnen 2 und 39 stehen Trecker und andere landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge mit Plakaten und Rundumleuchten. So auch auf der Brücke zwischen Boimstorf und Lehre. „Wir haben nur mal kurz Luft geholt“, sagt Landwirt Holger Bese. Auch wenn es um viel mehr geht, so ist die Agrardieselrückvergütung für manchen Landwirt offenbar wichtig. Auf der Brücke bei Boimstorf nahmen neben Bese auch dessen Sohn Christoph Bese, Axel Kanitz aus Räbke, der Versicherungsfachmann Matthias Wegener, Landwirt Gerhard Rott, Marc Schneider aus Königslutter sowie Volker Meier vom Landvolk Braunschweiger Land teil. Auch auf anderen Brücken im Landkreis zeigten die Landwirte an diesem Morgen Flagge, besser Trecker und Plakate, so etwa bei Scheppau.