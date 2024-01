Helmstedt. Die Tendenz für diesen Beruf ist offenbar steigend. Erstmals begrüßte Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert angehende Lehrkräfte im Ratssaal.

Wenn es ganz dumm kommt, muss Wittich Schobert in 18 Monaten mehr als 40 Menschen „einen ausgeben“. Das hat Helmstedts Bürgermeister nämlich am Donnerstagmittag den Referendaren versprochen, die nun ihr Studienseminar 2024/2025 in Helmstedt beginnen. Erstmals begrüßte die Stadt die angehenden Lehrer für Grund-, Haupt- und Realschulen. Jenen unter ihnen, denen „unsere schöne Stadt“, wie sich Schobert gern ausdrückt, nach 18 Monaten nicht gefällt, gibt er „einen aus“. So ist er. Mit 42 Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern ist die Tendenz in Sachen Berufswahl Lehrer übrigens wieder steigend. „Wir hatten eine Delle, aber inzwischen entscheiden sich wieder mehr Menschen für ein Lehramtsstudium“, so Dr. Jörg Neumann, Konrektor des Studienseminars Helmstedt am Rande des Empfangs.