Uhry. Briefporto ist erhöht worden, Service bleibt trotzdem schlecht. Seit Anfang Januar kann in Uhry keine Post mehr eingesteckt werden.

Die Redaktion erhält elektronische Post aus Königslutter. Dieter Hauschild schickt ein Foto mit, das er am 6. Januar in Uhry gemacht hat. Einen Postbriefkasten gibt es in der Ortschaft zwar noch, aber der liegt demoliert auf dem Boden – das sieht wenig vertrauenerweckend aus, hier wird sicher niemand Post einwerfen. Dieter Hauschild, vielen bekannt durch seine Wandergruppe Königslutter, hat die Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass der mutwillig abgerissene Postbriefkasten in Uhry noch immer auf der Erde liegt. Mittlerweile seit bald drei Wochen.