Helmstedt. Im Landkreis Helmstedt wird die fünfte Jahreszeit zelebriert. Hier finden Karnevalsveranstaltungen statt.

Das Karnevalsgeschehen im Landkreis Helmstedt nimmt Fahrt auf. In Lehre findet am Samstag, 27. Januar, eine Prunksitzung statt, in Bornum wird Fasching gefeiert sowie Wurst gesammelt und in Königslutter findet am Sonntag die Kindermaskerade des Sportvereins TSG statt.