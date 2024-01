Grasleben. Dem vielfältigen Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger geben die Grasleber Gemeinden beim Neujahrsempfang ein Podium.

Seit 1977 begrüßt die Samtgemeinde Grasleben stets um die Januarmitte Bürger und Ehrengäste zum Neujahresempfang. Das verriet am Sonntag die Stellvertretende Samtgemeindebürgermeisterin Veronika Bode an diesem Tag als Vertreterin des „Vereins Grasleben für alle“. Dort kümmert man sich in Kooperation mit der Samtgemeinde um den Empfang. Positiver Nebeneffekt: Für die Veranstaltung werden keine öffentlichen Mittel benötigt.