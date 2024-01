Helmstedt. Demo für gegen Rechtsextremismus: Redakteur Markus Brich hofft für Freitagabend auf eine leuchtende Helmstedter Innenstadt

Das war schon ein ermutigendes Bild, dass am Wochenende Hunderttausende Menschen den Aufrufen zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gefolgt sind und sich auf den Plätzen in deutschen Großstädten versammelt haben, um sich für die demokratischen Werte dieses Landes stark zu machen. Wem der Weg auf den Braunschweiger Schlossplatz zu weit war, der hat am Freitag in Helmstedt die Gelegenheit, seine Stimme für die Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und gegen Rechtsex­tremismus zu erheben.