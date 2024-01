Helmstedt. Eine Bewohnerin hört verdächtige Geräusche im Untergeschoss und ruft die Polizei. Die Täter waren wohl vorher schon im Nachbarhaus.

Unbekannte Täter sind am Montag in zwei Einfamilienhäuser in der Chardstraße in Helmstedt eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen, so die Polizei Wolfsburg. Am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, habe eine Bewohnerin eines Hauses in der Chardstraße die Polizei verständigt, als sie verdächtige Geräusche im Untergeschoss hörte. Als die alarmierten Polizeibeamten kurze Zeit später bei dem Haus eintrafen, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die unbekannten Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Im Anschluss durchsuchten sie verschiedene Räume und flüchteten mit gefundenem Schmuck.