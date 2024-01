Grasleben. Ein Ruf nach mehr Unterstützung für die Bundeswehr und Dank an Lokalpolitiker – so war der Neujahrsempfang der Samtgemeinde Grasleben.

Eine so eindringliche Botschaft ging wohl lange nicht mehr vom Neujahrsempfang der Samtgemeinde Grasleben aus. In der Aula der Grundschule schickte Manfred Schreiber am Sonntag einen sehnlichen Wunsch für 2024 in die Runde und damit in die Welt: „Stärken wir diesen Menschen den Rücken, nicht denen, die am lautesten quaken.“ Er meinte Angehörige der Bundeswehr und deren Reserve. Schreiber ist Oberst der Reserve und Kommandeur des Heimatschutzregiments 3. Er war Gastredner des Neujahrsempfangs im 50. Jahr der Samtgemeinde.