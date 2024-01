Helmstedt. Baufachleute vom THW prüften Haus am Papenberg auf Standsicherheit, das Haus ist bis auf Weiteres gesperrt, der Mieter muss raus.

Am Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr Helmstedt zu einem Wasserschaden in einem Haus am Papenberg ausgerückt. Diskothekenbetreiber Abdul Satan hatte den Schaden am Nachmittag entdeckt. In dem Haus, in dem die „Endstation“ ist, hatte er sich gleich beim Betreten über das viele Wasser auf dem Fußboden gewundert. Nebenan tropfte es von der Decke. „Als würde es regnen“, sagt er im Gespräch mit uns. Er ruft die Polizei.