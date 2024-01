Helmstedt. Seit dem 1. Januar ist die Gynäkologie unter neuer Leitung. Der neue Arzt ist auf zwei Bereiche spezialisiert.

Khalaf Alsbeet leitet seit dem 1. Januar 2024 als Chefarzt die Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt. Der erfahrene Facharzt bringt umfassende Kenntnisse im Bereich der Endometriose und Inkontinenz mit. Er folgt auf Mohamed Abuzaid. Das berichtet Helios in einer Pressemitteilung.

Alsbeet habe zuvor als Oberarzt im Helios Klinikum Jerichower Land gearbeitet, sei jedoch schon mehrmals vertretungsweise in der Gynäkologie und der Geburtshilfe des Helmstedter Krankenhauses tätig gewesen. Der gebürtige Syrer wolle in Zukunft eine Sprechstunde speziell für Inkontinenz und Dysplasie anbieten, zudem wolle er das zertifizierte Endometriose-Zentrum weiterführen und mehr Spontangeburten in Beckenendlage-Gemini ermöglichen.

Auch Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn heißt Khalaf Alsbeet in seiner neuen Funktion herzlich willkommen. „Wir freuen uns, dass Herr Alsbeet als erfahrener Gynäkologe mit hoher Expertise die Verantwortung für die Gynäkologie und Geburtshilfe in Helmstedt übernimmt. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm gutes Gelingen.“

red