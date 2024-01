Mackendorf. Am Neujahrsvormittag rückten mehr als 20 Einsatzkräfte zu einem Feuer auf einem Feld zwischen Mackendorf und Saalsdorf aus.

In der Mackendorfer Feldmark haben am Neujahrsmorgen mehrere Strohballen gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte laut Mitteilung der Samtgemeinde Velpke gegen 8.30 Uhr Rauch und Feuerschein. Die alarmierten Kräfte aus Mackendorf und Bahrdorf nahmen zuerst eine Riegelstellung in Richtung der noch nicht betroffenen Ballen vor.

In der Mackendorfer Feldmark haben mehrere Strohballen gebrannt. © FMN | Samtgemeinde Velpke

Nach Eintreffen eines Traktors wurden die brennenden Ballen auseinandergezogen und gelöscht. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, alarmierten die Kräfte einen Teleskoplader und ein Tanklöschfahrzeug aus Groß Twülpstedt nach. Nach mehr als zwei Stunden, gegen 10.50 Uhr, war der Brand gelöscht. 24 Kräfte waren im Einsatz.