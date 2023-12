Velpke. In Danndorf und Grafhorst liefen Keller voller Wasser. Am neuen Norma-Markt gab es Probleme am Regenrückhaltebecken.

Der Mittwoch begann für die Feuerwehren im Norden des Landkreises Helmstedt wie der Dienstag: mit einem Hochwassereinsatz. Die Ortsfeuerwehren aus Grafhorst und Bahrdorf wurden in den Hopgarten in Grafhorst gerufen, wo der Keller eines Wohnhauses großflächig ungefähr sieben Zentimeter hoch unter Wasser stand. Um hier schnell helfen zu können, alarmierten die Feuerwehren den Hochwasseranhänger der Samtgemeinde, der mit allem erforderlichen Gerät für derlei Einsätze ausgestattet ist. Mittels Tauchpumpen und Nasssauger konnten die Wassermassen aus dem Keller gepumpt werden, meldet der Feuerwehrsprecher der Samtgemeinde Velpke, Mirko Wogatzki.