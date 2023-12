Velpke. Auch im Norden des Kreises zeigen die anhaltenden Niederschläge Wirkung. Die Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke hatten gut zu tun.

Der Landkreis Helmstedt ist bislang glimpflich davongekommen. Kritisch ist die Hochwasserlage im Süden des Kreisgebietes und hier speziell in Lehre und Wendhausen, aber auch im Norden, im Bereich der Samtgemeinde Velpke, hatten die Ortsfeuerwehren gut zu tun. Angekündigt hatte sich die Hochwasserlage bereits am Sonntagmittag, als die Bundesstraße 244 in ihrem Verlauf durch das Feuchtgebiet Drömling gesperrt werden musste. Hier war die Fahrbahn zwischen Rühen im Kreis Gifhorn und Grafhorst im Landkreis Helmstedt wegen großflächiger Überflutung für den Verkehr gesperrt worden.

An der B 244 war ein Baum auf durchweichtem Untergrund umgestürzt. © Gemeindefeuerwehr Velpke | Mirko Wogatzki

Baum stürzte auf die B 244 zwischen Grafhorst und Rühen

Hierhin wurde am Montagmittag laut Mitteilung der Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke, die Ortsfeuerwehr Grafhorst gerufen. Ein Baum direkt an der B 244 in Richtung Rühen war auf dem durchweichten Boden umgestürzt. Die Krone reichte in den Fahrbahnbereich. Die Einsatzkräfte lösten das Problem mit der Kettensäge, zerteilten das Astwerk, räumten und säuberten die Fahrbahn.

In der Danndorfer Straße war Wasser in eine Tiefgarage sowie einen angrenzenden Kellerraum gelaufen. © Gemeindefeuerwehr Velpke | Mirko Wogatzki

Keller voller Wasser in Danndorf und Grafhorst

Am Vormittag waren die Einsatzkräfte aus Grafhorst in die Danndorfer Straße gerufen worden, wo eine Tiefgarage sowie ein angrenzender Kellerraum rund zehn Zentimeter hoch unter Wasser standen. Beide Räume wurden leer gepumpt, anschließend ging es in die Straße Im Winkel, wo ebenfalls Wasser in einen Keller gelaufen war. In der Waldstraße in Danndorf war die Einsatzlage ganz ähnlich. „Wasser im Keller“ hieß es auch dort. Rund 15 Zentimeter hoch stand dort das Wasser. Die Ortsfeuerwehr Danndorf setzte Tauchpumpe und Nasssauger ein.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!