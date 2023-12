Helmstedt. Am Sonntagabend sind auf der B1 in Helmstedt zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Am Montagmorgen knallt es an derselben Stelle erneut.

Zwei Fahrzeuge sind am Sonntag, um 21.32 Uhr, auf der B1/B244 (Verlängerung Braunschweiger Tor) frontal miteinander kollidiert. Dies teilt die Feuerwehr Helmstedt mit. Zwei Personen sind dabei verletzt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. In Absprache mit dem Notarzt wurde eine der Personen mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit, indem eine große Seitenöffnung am Fahrzeug durchgeführt wurde.

Unfall vom Sonntag, 17. Dezember, auf der B1/B244 mit einer eingeklemmten Person. © FMN | Feuerwehr Helmstedt

Zur Art der Verletzungen der beiden Personen konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Unfallstelle wurde im Anschluss von der Feuerwehr auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Außerdem stellte sie den Brandschutz sicher. Auch eine Drohne der Kreisfeuerwehr Helmstedt ist auf Anforderung der Polizei zum Einsatz gekommen.

Am frühen Montagmorgen knallt es ein weiteres Mal auf der B1 in Helmstedt

Im selben Kreuzungsbereich B1/B244 ist es am frühen Montagmorgen, 6.11 Uhr, erneut zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist eine der beiden am Unfall beteiligten Personen verletzt worden. Sie wurde durch den Rettungsdienst betreut. Angaben zu den Verletzungen konnte die Feuerwehr auch in diesem Fall nicht machen.

red