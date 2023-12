Lutter am Barenberge. Unfallauslöser war ein Auto, dass trotz Überholverbot in den Gegenverkehr ausscherte und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenprallte.

Bei einem Unfall auf der B82 bei Goslar sind am frühen Donnerstagmorgen drei Menschen gestorben. Unfallauslöser war ein in Richtung Seesenn fahrender Audi, der trotz Überholverbot in den Gegenverkehr ausscherte und dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammenprallte, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes zur Seite geschleudert, wo er anschließend mit einem weiteren Mercedes kollidierte, der in Richtung Goslar unterwegs war.

Durch die Frontalkollision verstarben die zwei Insassen des Audi sowie die Person im ersten Mercedes. Die 45-jährige Fahrerin des zweiten involvierten Mercedes wurde nach bisherigem Sachstand leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Sperrung der B82 hält voraussichtlich bis in die Abendstunden an

Wie die Polizei Goslar weiter mitteilt, wird die Sperrung der B82 voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Informationen zu den Unfallbeteiligten sind aktuell noch nicht bekannt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, die Polizei unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

