Frellstedt. Dank des Kulturvereins Frellstedt kommt nicht nur der Christbaum bis vor die Haustür. Auch die Zahl der Wichtel im Dorf steigt stetig.

Frellstedt hat einen Weihnachtsbaum-Bringdienst, der bei den Dorfbewohnern bestens ankommt. Die Christbaum-Verkaufsaktion des Kulturvereins Frelle lockte auch in diesem Jahr wieder die Einwohner in Scharen vor das Dorfgemeinschaftshaus. Dort gab es am Samstag nicht nur gut gewachsene Nordmanntannen in jeder Größe zu erstehen. Bei der Tombola hatten auch Glücksjäger ausgesprochen gute Chancen auf Erfolg. Und natürlich mangelte es dabei an heißen und kalten Getränken ebenso wenig wie an Snacks für den kleinen Hunger, der bei der Suche nach dem passenden Baum für die gute Stube schon mal aufkommen kann.