Helmstedt. Grundstückseigentümer stehen in der Pflicht, Wege von Schnee und Eis zu entfernen. Wer was zu tun hat, bestimmt die jeweilige Satzung.

Nicht nur Mitarbeitende der Kommunen sind im Einsatz, wenn Schnee von Gehwegen und Straßen zu räumen ist oder Eisglätte für Gefahr sorgt. Auch Grundstückseigentümer stehen in der Pflicht, Schnee und Eis zu entfernen. Wer was zu tun hat, ist in den jeweiligen kommunalen Satzungen zum Winterdienst geregelt. Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass gemäß dem niedersächsischen Straßengesetz die Gemeinden für die Reinigung von Straßen und Gehwegen zuständig sind. In Paragraf 52 des Gesetzes wird den Kommunen aber die Möglichkeit eingeräumt, die Winterdienstpflichten den Grundstückseigentümern aufzuerlegen.