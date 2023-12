Helmstedt. Denkmalschutz und Nachwuchswerbung: Warum Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur Jugendbauhütten als große Chance begreift.

Die Jugendbauhütte Niedersachsen hat bei Falko Mohrs (SPD) ein heißes Eisen im Feuer. Auf Kramers Gut in Helmstedt stellte Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur am Mittwoch dem Bildungs- und Berufsorientierungsprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) eine mehrjährige Landesförderung in Höhe von rund 100.000 Euro in Aussicht.