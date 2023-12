Helmstedt. Das Hirschgespann ist der heimliche Fotostar auf dem Helmstedter Weihnachtsmarkt. Geplant war das aber eigentlich anders.

Nicht, dass der Weihnachtsmarkt in Helmstedt jetzt schon aufs Ende zusteuern würde. Noch lange nicht. Aber in einer Hinsicht könnte man fast eine erste Bilanz ziehen, denn heimlicher Fotostar scheint definitiv das Hirschgespann zu sein. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, um ein Erinnerungsfoto entweder neben den beiden kapitalen Tieren oder hinten im Schlitten sitzend zu machen. Dabei gibt es diese Attraktion noch gar nicht so lange.