Helmstedt. Gesichter des Helmstedter Weihnachtsmarkts: Hannas Überraschungspäckchen sind der Hit. Dafür ist sie das ganze Jahr im Einsatz.

„Wir haben nicht mehr so viel, wir sind schon ganz schön leer gekauft.“ Achselzuckend steht Hanna am Samstagabend in der Blockhütte auf dem Weihnachtsmarkt. „Das ist der Wahnsinn“, sagt sie fast entschuldigend. Schon zur Eröffnung am Freitagabend sei der Ansturm auf ihre Überraschungspäckchen so groß gewesen, dass sie und ihre Tochter da schon über die Hälfte verkauft hätten. „Das war eine Explosion.“