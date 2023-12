Schöningen. Der Verein Schöningen sagt Danke und die Christusgemeinde luden zur Weihnachtsfeier. Hoffnung für vom Krieg geschundene Seelen.

Es waren rührende, von Herzlichkeit, Liebe und Dankbarkeit geprägte Szenen, die sich da am Freitagnachmittag in der Christuskirche Schöningen abspielten. Der Verein Schöningen sagte Danke und die evangelisch freikirchliche Gemeinde hatten zur ukrainisch-deutschen Weihnachtsfeier in die Räume des Gotteshauses geladen. Etwa 250 Menschen waren gekommen. Schöningens zweiter stellvertretender Bürgermeister Axel Schliephake sprach den kühnen Wunsch nach einem friedlichen Weihnachtsfest aus. Der Verein Schöningen sagte Danke nutzte die Gelegenheit, sich tatsächlich bei zwei Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu bedanken. Die versammelten Menschen feierten sie.