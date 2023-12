Lehre. Glühwein, Tannenduft und Spezialitäten: Die 36. Auflage des Weihnachtsmarktes am Wochenende war laut Kulturverein ein großer Erfolg.

Der Weihnachtsmarkt in Lehre im Schatten der Heilig-Kreuz-Kirche und alter Fachwerkhäuser bietet eine heimelig anmutende Atmosphäre, die über eine große Anziehungskraft verfügt. So war auch die 36. Auflage des Lehrschen Weihnachtsmarktes am Samstag wieder ein Besuchermagnet.