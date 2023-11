Helmstedt. Wollte ein 20-Jähriger einen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover verüben? Das LKA hat einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen.

Das Landeskriminalamt hat am 21. November einen 20-jährigen Mann in Helmstedt festgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde unserer Zeitung. Der Mann wird verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben, beim LKA spricht man von Hinweisen der Polizei, dass er „eine schwere Gewalttat“ plante. Zuerst berichtete der NDR über die Festnahme. Ziel des Anschlags, spekuliert der NDR, soll möglicherweise der Weihnachtsmarkt in Hannover gewesen sein.

Ein Sprecher des Landeskriminalamtes sagte unserer Zeitung, es sei kein Zufall, dass der Mann, der dem NDR zufolge aus Sachsen-Anhalt stammt, in Helmstedt festgenommen wurde. Welcher Art seine Beziehung nach Helmstedt ist, dazu machte der Sprecher keine Angaben.

Wie NDR und WDR berichten, soll der 20-Jährige sich dazu bereit erklärt haben, in Unterstützung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ ein Attentat zu verüben. Seit seiner Festnahme befindet sich der Mann in Polizeigewahrsam.

Weitere Hintergründe nennt das Landeskriminalamt Niedersachsen derzeit nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen“.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

epw/red