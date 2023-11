Helmstedt. Der Landkreis will sich strategisch neu ausrichten. Dafür hat er einige Monate lang die Bürger befragt. Die Ergebnisse lesen Sie hier.

In acht Kommunen waren die Spezialistinnen, um das Ergebnis der großen Bürgerbefragung des Landkreises Helmstedt zu präsentieren. Die Rede ist von Ilona Stolpmann, zuständig für die strategische Kreisentwicklung, und Marina Romaschin von der Agentur NSI CONSULT. Die beiden Frauen zeichneten für die Umfrage verantwortlich, entwickelten Fragen und werteten die Antworten aus. Am Mittwochabend war der Ratssaal im Rathaus der Stadt Helmstedt sozusagen die finale Station für das Duo, bevor es im kommenden Jahr dann ans „Eingemachte“ geht. Die Politik soll und muss Ziele definieren sowie Handlungsfelder entwickeln. Alles auf Basis der Umfrageergebnisse, auf die die anwesenden Bürger an diesem Abend noch einmal Einfluss nehmen durften.