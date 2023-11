Essehof. Am östlichen Ortsrand soll das Neubaugebiet Uhlenbusch mit 20 Grundstücken entstehen. Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich dafür.

Das Essehofer Neubaugebiet Uhlenbusch wird von Teilen der Kommunalpolitik in der Gemeinde Lehre kritisiert. Es gibt aber auch Befürworter und diese sorgten am Donnerstag dafür, dass in Essehof bald die Bauarbeiter das Kommando übernehmen können.