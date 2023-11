Schöningen. Wohnen, Digitalisierung, Freizeit: Seit 16 Monaten wird an der künftigen strategischen Ausrichtung der Stadt am Elm gearbeitet.

Einen Plan mit klar definierten Entwicklungszielen hat die Stadt Schönigen bisher nicht. Das wollen Rat und Verwaltung ändern. Seit 16 Monaten wird an der künftigen strategischen Ausrichtung der Stadt am Elm gearbeitet. Nun liegen Ergebnisse vor, der Ratsausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung empfahl in der vergangenen Woche, die nun vorliegende, auch unter Einbeziehung der Einwohnerschaft erarbeitete strategische Ausrichtung als verbindliches Entwicklungsziel zu beschließen.