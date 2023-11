Königslutter. Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen macht ein Thema, das sonst im Verborgenen bleibt, für alle sichtbar.

Es ist alltägliches Geschehen, passiert meist im Verborgenen und ist ein großes gesellschaftliches Problem – Gewalt gegen Frauen. Mit dem Aufstellen von roten Schuhen auf dem Marktplatz in Königslutter wurde das Thema am Samstag, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.