Helmstedt. Die Stadt Helmstedt macht dem Einzelhandel und den Menschen in und um Helmstedt ein Geschenk: Am 2. Dezember geht‘s los.

Zum Start in die Adventszeit macht die Stadt Helmstedt dem Einzelhandel und den Menschen in und um Helmstedt ein Geschenk. In der Ankündigung heißt es, dass an den kommenden Adventssamstagen das Parkhaus Edelhöfe für Kundinnen und Kunden der Innenstadt kostenfrei geöffnet ist. Los geht es am kommenden Samstag, 2. Dezember. Weitere Termine, an denen das kostenfreie Angebot gilt, sind der 9., 16. und 23. Dezember 2023.