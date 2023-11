Wendhausen. Der Betreiber Ali Zeytünlü zieht die Reißleine. Er habe zwei Jahre jeweils ein Minus im mittleren fünfstelligen Bereich eingefahren.

Das Müllerhaus Café in Wendhausen hat sich zu einem beliebten Anlaufpunkt in der Region entwickelt. Doch nun hat Betreiber Ali Zeytünlü, für viele unerwartet, die Türen geschlossen. „Vorerst“, wie uns der 54-Jährige am Donnerstag berichtete.