Helmstedt. Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche. Lebenshilfe Helmstedt freut sich auf viele Besucher am 25. November in der Beendorfer Straße

Ob die Werkstatt von Weihnachtsmann und Weihnachtswichteln in Helmstedt liegt? Vieles spricht dafür, zumindest kommt von dort tatkräftige Unterstützung und jede Menge weihnachtlicher Handwerksarbeiten aus Eigenproduktion. Verkauft werden sie beim Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 25. November, von 11 bis 17 Uhr auf dem Außengelände und in der Werkstatt der Lebenshilfe in der Beendorfer Straße 1.