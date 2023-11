Lehre. Er ist sowohl für die Gemeinde Lehre als auch für die Stadt Königslutter am Elm für den Bereich Klimaschutzmanagement zuständig.

Herausfordernden und vielfältigen Aufgaben in gleich zwei Kommunen stellt sich jetzt der neue Klimaschutzmanager Phil Kühnholz, wie die Gemeinde Lehre mitteilt. Seit Anfang Oktober ist er für die Gemeinde Lehre und die Stadt Königslutter für das Klimaschutzmanagement zuständig.

Die Stelle wird laut der Pressemitteilung mit Mitteln aus der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert, und Kühnholz ist im monatlichen Wechsel jeweils vor Ort in Lehre und Königslutter. Als Klimaschutzmanager der Gemeinde hat verschiedenste Aufgaben: Er berät etwa die Gemeindeverwaltung bei der Sanierung von kommunalen Gebäuden.

Klimaschutzmanager Phil Kühnholz kümmert sich um energetische Standards und Schulprojekte

Dabei geht es beispielsweise um energetische Standards und das Potenzial für Energiegewinnung durch Photovoltaik. Auch die Erstellung der Energieberichte gehört zu seinen Aufgaben. Das Thema Klimaschutz würde er zudem durch Schulprojekte auch den jungen Gemeindemitgliedern gern näher bringen.

Bei der kommunalen Wärmeplanung wird zum Beispiel zunächst einmal nur der Ist-Zustand erfasst und in Fokusgebieten aufgearbeitet, um mögliche Schwachstellen herauszufinden. Phil Kühnholz, neuer Klimaschutzmanager in Lehre und Königslutter

Als Klimaschutzmanager ist Kühnholz auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema betraut. Dabei steht für ihn die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger klar im Vordergrund, auch die kommunale Wärmeplanung ist aktuell ein wichtiges Thema: „Bei der kommunalen Wärmeplanung wird zum Beispiel zunächst einmal nur der Ist-Zustand erfasst und in Fokusgebieten aufgearbeitet, um mögliche Schwachstellen herauszufinden“, erklärt er. So ist auch sein Ziel als Klimaschutzmanager der Gemeinde, den Energieverbrauch aller kommunalen Gebäude zu erfassen und Verbesserungsvorschläge zum Energiesparen zu erarbeiten.

Neben Studium als Werkstudent an Projekten im Bereich Digitalisierung und Gewässerschutz mitgearbeitet

Kühnholz stammt aus Braunschweig und hat zuvor seinen Bachelor an der Ostfalia, Hochschule für angewandte Wissenschaften, im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Energie/Umwelt mit dem Schwerpunkt „Umwelttechnik“ gemacht. Neben seinem Studium hat er als Werkstudent an mehreren Projekten im Bereich Digitalisierung und Gewässerschutz mitgearbeitet. Im Moment befindet er sich in der Abschlussphase seines Masterstudiums „Energiesysteme und Umwelttechnik“ mit dem Schwerpunkt „Netze und Umwelt“.

Zu erreichen ist Klimamanager Phil Kühnholz per E-Mail an klimaschutz@gemeinde-lehre.de oder telefonisch unter (05308) 699-222.

