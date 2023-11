Beierstedt. Der Rat der Gemeinde Beierstedt votierte am Montag einstimmig für die Aufnahme von Gesprächen über eine neue Verwaltungsstruktur.

Samtgemeinde oder Einheitsgemeinde? Mit dieser Fragestellung könnten sich Kommunalpolitik und Verwaltung sowie natürlich die Einwohnerschaft in den Dörfern am Heeseberg bald beschäftigen. So votierte der Rat der Gemeinde Beierstedt, die Teil der Samtgemeinde Heeseberg ist, am Montag einstimmig für die Aufnahme von Gesprächen über eine neue Verwaltungsstruktur.