Helmstedt. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Bötschenberg nehmen am niedersachsenweiten inklusiven Kurzfilmwettbewerb teil.

Ziemlich dreist, dieser Antiklimaheld, bricht einfach in die Räume des Gymnasiums am Bötschenberg ein, um alles zu zerstören, was das Klima retten soll. Doch zum Glück gibt es ja den Klimahelden, der im E-Auto angerauscht kommt und den Kampf mit dem Antiklimahelden aufnimmt. Ob er siegt und im Gymnasium wieder alles prima Klima ist? Die Frage könnten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a ganz gut beantworten. Doch das tun sie nicht.