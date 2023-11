Helmstedt. Florian Hary, Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbandes Land Braunschweig-Harz, fordert ein Beibehalten der Sieben-Prozent-Regelung.

19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in Gaststätten und Restaurants. Ab Januar will die Bundesregierung zurück zur alten Regelung in Sachen Besteuerung in der Gastronomie. Doch ebendiese schlägt Alarm. Florian Hary ist der erste Vorsitzende des Dehoga-Bezirksverbandes Land Braunschweig-Harz. Er warnt vor den Folgen, die über die Belange der Gastronomen hinausgingen.