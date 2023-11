Helmstedt. Rewe darf 15 einstige „Mein Real“-Märkte nach der Insolvenz übernehmen. Der Standort Helmstedt ist nicht dabei. Was bedeutet das?

Böblingen, Erfurt, aber auch Wernigerode oder Salzgitter-Thiede stehen auf der Liste, die das Bundeskartellamt unlängst herausgegeben hat. Konkret handelt es sich um 15 ehemalige „Mein Real“-Märkte, deren Zukunft nach der Insolvenz ungewiss war. Jetzt dürfen deren Kunden und Mitarbeitende darauf hoffen, dass Rewe diese Märkte weiterführen wird. Zumindest spricht aus Sicht des Kartellamtes nichts gegen den von Rewe beabsichtigten Erwerb, was Anlass für vorsichtigen Optimismus gibt. Während an diesen 15 Standorten also wieder Bewegung zu erkennen ist, bleibt der Helmstedter Markt erneut außen vor, die Aussichten hier passen zum Novemberwetter: nebelhaft bis düster.