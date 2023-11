Helmstedt. Das Altpapier blieb übers Wochenende in Helmstedt wieder liegen. Veolia kommt mit der Abfuhr nicht nach. Ein Dauerärgernis.

Trostloser Anblick auf dem Triftweg. Dort stehen seit Mittwoch vergangener Woche etliche Papier- und Pappkartonberge im Regen. Immerhin, am Montag schien Bewegung in das Dauerärgernis zu kommen, das die Menschen in Helmstedt seit Ende Oktober beschäftigt. Da schienen wenigstens die blauen Altpapier-Tonnen geleert zu werden. Veolia fährt den Terminen im Abfuhrkalender weiter hinterher. Bei diesem Wetter wird es nun langsam wirklich ungemütlich.