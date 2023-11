Königslutter. Der Bariton Marco Vassalli gastierte mit Liedern von Franz Schubert in der Stadtkirche. Es gab Sekt, Saft und Seelentrost.

Was für ein Herzschmerz, süßlich ins Gotteshaus gesäuselt, um von einem auf den anderen Moment ins Dramatische zu wechseln. Sowas geht eigentlich nur mit Franz Schubert. Am Samstagabend gastierte der Bariton Marco Vassallimit Liedern aus Schuberts letztem Schaffens- und Lebensjahr. Am Flügel begleitete ihn Propsteikantor Matthias Wengler. Keine 30 Menschen waren gekommen, um sich auf die in Perfektion zelebrierte Melancholie einzulassen. Schade, da haben viele etwas verpasst. 90 Minuten ein Auf und Ab der Gefühle, um am Ende beseelt mit einem Nachtlied als Zugabe und einem süßen Trostpflaster aus Schokolade verabschiedet zu werden. Die Veranstaltung wurde vom Verein Freundeskreis Propsteikantorei Königslutter unterstützt. Es gab Sekt, Saft und besagten Seelentrost.