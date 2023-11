Helmstedt. Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung lehnte diesen Punkt mit Stimmgleichheit ab. Der Stadtrat hat das letzte Wort.

Michael Knoblich wohnt in der Helmstedter Innenstadt. In der Zeitung las er von einer Anhebung der Gebühren für besonders ausgewiesene Anwohnerparkplätze von derzeit 30 Euro im Jahr auf 120 Euro. So hätte es die Stadt Helmstedt gern und legte den politischen Gremien eine entsprechende Beschlussvorlage vor. Darin geht es um die „Evaluation und Modifizierung des Parkraumkonzeptes aus dem Jahre 2019“. Knoblich hält das für ungerecht, weil nur eine Gruppe mit einer Erhöhung der Kosten rechnen muss, während die allgemeinen Parkgebühren nicht angehoben würden. Womöglich ist seine Sorge doch unbegründet, denn der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung lehnte genau diesen Punkt der Vorlage in seiner jüngsten Sitzung am frühen Donnerstagabend mit einem Patt bei der Stimmverteilung ab. Die Empfehlung des Ausschusses ist für den letztlich ausschlaggebenden Stadtrat nicht bindend.