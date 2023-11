Helmstedt. Warum der Abschlussbericht für das Förderprojekt Wasserstoffregion Südostniedersachsen kein End-, sondern ein Startpunkt ist.

Vor dem Haus der Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH in der Poststraße steht an diesem Vormittag ein wasserstoffbetriebenes Auto. Gunnar Prietzsch, Entwicklungsingenieur bei IAV, ist am Donnerstag damit vorgefahren. Das passt zum Anlass seines Besuchs: In Helmstedt haben die beteiligten Akteure ihren Abschlussbericht zum Förderprojekt Wasserstoffregion Südostniedersachsen vorgestellt. Der Landkreis war bei dem Projekt federführend. Die gewonnenen Erkenntnisse sind die Grundlage dafür, dass die Region, so der Wunsch, „nun richtig Gas geben kann“.