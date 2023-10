Landkreis Helmstedt: „Erhebliche Verzögerung bei Müllabfuhr“

Im Landkreis Helmstedt komme es aktuell zu erheblichen Verzögerungen bei der Müllabfuhr, bei der Sperrmüllabfuhr und beim Behälterdienst. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Sie informiert über Nachholtermine und bittet darin um Verständnis.

Demnach bestünden derzeit im Bereich der Abfuhren des Rest- und Biomülls sowie des Altpapiers erhebliche Rückstände. Als Grund werden personelle Engpässen beim Entsorgungsunternehmen genannt.

Landkreis Helmstedt äußert Bitte in Sachen verzögerte Müllabfuhr

Der Landkreis bitte daher ausdrücklich darum, bereit gestellte Entsorgungsbehältnisse und/oder Beistellungen am jeweiligen Abfuhrort zu belassen. „Es werden in jedem Fall alle Abfuhren nachgeholt“, wird angekündigt. Dies könne jedoch einige Tage dauern.

Gebeten wird deshalb, „von Nachfragen in den ersten drei Werktagen nach dem regulären Abfuhrtermin abzusehen“. Falls es besondere Probleme damit gibt, die Entsorgungsbehältnisse oder Beistellungen länger am Abfuhrort zu belassen, könnten sich Betroffene per E-Mail an den Landkreis Helmstedt wenden.

Kontakt zum Landkreis Helmstedt bei Problemen

Weiterhin werde darauf aufmerksam gemacht, dass im Rahmen der Altpapierabfuhr von einer deutlich verzögerten Abholung auszugehen ist, da aus hygienischen Gründen vorrangig Rest- und Biomüll abgefahren wird. Auch in den Bereichen des Sperrmülls und des Behälterdienstes komme es zu erheblichen Verzögerungen.

Für weitere Fragen seien die Mitarbeitenden des Umweltamtes erreichbar. Telefonisch unter der Nummer (05351) 121-2517 sowie der E-Mail-Adresse: abfallberatung@landkreis-helmstedt.de.

red

