Einbruch in Helmstedt – Täter klauen Geld, Tresor und Kuchen

Unbekannte sind am Mittwochabend in die Fahrzeughalle eines Fahrunternehmens in Königslutter (Kreis Helmstedt) eingebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 18 und 23.30 Uhr. Die Täter gelangten erst auf das Gelände der Firma am Kupfermühlenweg und dann direkt in die Fahrzeughalle.

Die Einbrecher verschafften sich über eine Tür, die sie gewaltsam aufbrachen, Zutritt und durchsuchten die Halle. In zwei Aufenthaltsräumen wurden sie fündig: Bargeld, ein Tresor mit unbekanntem Inhalt und ein Kuchen waren die Beute. Über die genaue Art des Kuchens gibt es keine Angaben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder auch den Fahrzeugen machen können, mit denen diese unterwegs waren. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/91970.

red

