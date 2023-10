Gänsemarkt und verkaufsoffener Sonntag locken nach Helmstedt

Helmstedt Das Programm des Gänsemarkts in der Helmstedter Innenstadt steht fest. Wann das Ganze stattfindet und was außerdem im November geplant ist:

Im Jahr 2018 watschelten noch Gänse auf dem Gänsemarkt in Helmstedt herum. Inzwischen gibt es keine lebenden Tiere mehr bei Veranstaltungen in der Innenstadt. (Archivbild)

Auf gleich vier Ereignisse können sich Helmstedter im November freuen: Gänsemarkt, verkaufsoffener Sonntag, Bücherflohmarkt und Martinimarkt. Und das Beste daran? Alles findet an einem Tag statt, nur der Martinimarkt dauert vier Tage. „Wir setzen beim diesjährigen Gänsemarkt auf die bewährten Highlights“, sagt Kerstin Pflaum, Geschäftsstellenleiterin des Vereins Helmstedt aktuell. Die Werbegemeinschaft organisiert das alljährliche Spektakel im November. An diesem Sonntag können Besucher dann nicht nur bei zahlreichen Buden regionale Leckereien, wie Honig, Liköre oder frisch gebackenes Brot besorgen – auch zahlreiche Geschäfte haben geöffnet.

Der Gänsemarkt sei ursprünglich eine mittelalterliche Tradition, erklärt Pflaum. Zur Herbstzeit habe es damals einen Bauerntreff auf dem Markt gegeben, „um sich für den Winter einzudecken.“ Der Höhepunkt des 22. Gänsemarkts werde natürlich die Verlosung von zehn Weihnachtsgänsen auf dem Marktplatz sein. Eine kleine Glücksfee oder ein Glücksritter zieht dabei die Losnummern der Gewinner. Die gibt Bürgermeister Wittich Schobert dann ab 16 Uhr bekannt. Gewinnen könne aber nur, wer auch anwesend sei, stellt Pflaum heraus.

Die Gänse sind übrigens tiefgefroren – „bei Veranstaltungen in Helmstedt gibt es keine lebenden Tiere mehr, nachdem es vor ein paar Jahren einen Shitstorm deswegen gab“, erklärt Christian Blank, Sprecher von Helmstedt aktuell. „Aber nicht nur Tiefkühl-Gänse gibt es bei der Verlosung zu gewinnen, auch Daunenkissen und andere Preise“, kündigt Pflaum an. Die Lose können Spielbegeisterte schon ab Montag, 23. Oktober, in den Helmstedter Geschäften Gardinen Senk, Foto Asmus, Julius Buch, Berlin Sport und Mode, im Café Förster sowie im Bürgerbüro für 50 Cent pro Stück kaufen.

Auch beim Gänsemarkt im vergangenen Jahr verteilte Bürgermeister Wittich Schobert Preise an die Gewinner der Verlosung. (Archiv) Foto: Christian Franz / FMN

Helmstedter Innenstadt: Verkaufsoffener Sonntag, Bücherflohmarkt und „Kunst zum Stöbern“

Der ereignisreiche Tag ist der erste Sonntag des Monats: der 5. November. Dabei wird es nicht nur auf dem Marktplatz trubelig: Parallel findet auch der zweite verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres statt. Wie auch im vergangenen Jahr können Helmstedter oder Besucher von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt shoppen. Mit Gänsemarktöffnung um 11 Uhr, startet auch der Bücherflohmarkt des Lions Clubs in der Marktpassage. Außerdem gibt es noch ein weiteres Highlight in diesem Jahr: In der Galerie Kühnekunst gibt es „Kunst zum Stöbern“, wie auch im Gänsemarkt-Programm zu lesen ist. Die Galerie in der Lindenstraße 1 ist am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Carola Werthmann (von links), Christian Blank und Kerstin Pflaum vom Verein Helmstedt aktuell präsentieren das Programm des diesjährigen Gänsemarkts. Foto: Anna Lucy Richter / FMN

Was wird beim Helmstedter Gänsemarkt angeboten? Martinimarkt auf dem Holzberg von Donnerstag bis Samstag, 2. bis 4. November, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 5. November von 11 bis 20 Uhr Gänsemarkt auf dem Helmstedter Marktplatz am Sonntag, 5. November, von 11 bis 18 Uhr Verlosung der Gänse und weiterer Preise auf dem Marktplatz am Sonntag ab 16 Uhr „Kunst zum Stöbern“ in der Galerie Kühnekunst, Lindenstraße 1, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr Lions Club Bücherflohmarkt in der Marktpassage am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag in der Helmstedter Innenstadt von 13 bis 18 Uhr

Karussell fahren und gebrannte Mandeln essen: Martinimarkt in Helmstedt

Auch auf dem Holzberg ist jede Menge Action geplant – und das schon ab Donnerstag, 2. November. Beim Martinimarkt können sich Groß und Klein vergnügen. „Es gibt einen Kindertwister, ein Kinderkarussell und eine Kinderschleife, außerdem jede Menge Essen und Trinken“, kündigt Guido Ehlers vom Schaustellerverband Braunschweig an. Bei dem Jahrmarkt dürften natürlich auch die Glücksspiele, wie Entenangeln, Pfeilwerfen und der Greifarm nicht fehlen.

Der Schaustellerverband veranstaltet den jährlichen Rummel in Helmstedt. Von Donnerstag bis Samstag seien die Buden und Fahrgeschäfte täglich von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag dann von 11 bis 20 Uhr offen, so Ehlers. „Besonders mittags, nachmittags und abends ist der Martinimarkt in der Regel gut besucht.“

Am Sonntag rechnet das Team von Helmstedt aktuell mit mehreren tausenden Besuchern auf den vier Ereignissen. Wobei die Besucherzahl natürlich vom Wetter abhinge. Kerstin Pflaum sagt dazu schmunzelnd: „Kühl darf es beim Gänsemarkt gerne sein. Nur regnen soll es nicht.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de