Schichtwechsel: Führungskräfte des Landkreises tau

Schichtwechsel beim Landkreis Helmstedt: Führungskräfte des Landkreises Helmstedt und Menschen mit Behinderung aus den Werkstätten der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttelhaben den Arbeitsplatz getauscht. Anlass war ein bundesweiter Aktionstag der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen.

Bundesweiter Aktionstag unter dem Motto „Schichtwechsel“

An dem Aktionstag unter dem Motto Schichtwechsel nahmen in diesem Jahr bundesweit mehr als 1500 Menschen aus 240 Werkstätten und zirka 1400 Mitarbeitende aus Unternehmen und Behörden teil. Aus den Werkstätten der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel haben Julian Ruddat, Florian Porrey und Pascal Ferdyn die Kreisverwaltung besucht. Im Gegenzug lernten Felix Knoblich, Geschäftsbereichsleiter Personal und Organisation und Landrat Gerhard Radeck die Tischlerei der Lebenshilfe in Helmstedt kennen. „Es ist ganz beeindruckend, was für tolle Produkte hier in den Werkstätten hergestellt werden, mit großer Professionalität und viel Liebe zum Detail“, so Gerhard Radeck.

Kreisrat Torsten Wendt bekommt Einblick in die Gärtnerei der Lebenshilfe

Auch der Erste Kreisrat Torsten Wendt beteiligte sich in der Gärtnerei der Lebenshilfe am Schichtwechsel: „Dieser Aktionstag ist nicht nur gut, um mal ganz persönlich eine neue Perspektive auf die Arbeit in den Werkstätten zu bekommen. Er lenkt auch die Aufmerksamkeit darauf, dass hier Menschen mit Behinderungen richtig gute Arbeit leisten und gebraucht werden.“

Teilnehmer der Lebenshilfe sind zufrieden

Florian Porrey gefiel der Einblick in die Arbeit der Außenanlagen, wo dieser zusammen mit den Hausmeistern des Landkreises mitarbeiten konnte. Porrey könne sich vorstellen, künftig auch regulär dort zu arbeiten, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Julian Ruddat und Pascal Ferdyn lernten die Arbeitsabläufe der Poststelle der Kreisverwaltung kennen.

red

